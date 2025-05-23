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13:16, 23 мая 2025Россия

Минобороны заявило об отражении свыше тысячи атак беспилотников ВСУ за трое суток

Минобороны: С 20 по 23 мая силы ПВО сбили 1177 беспилотников ВСУ
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за трое суток, с 20 по 23 мая, выпустили свыше тысячи беспилотников. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Атаки Украины были предотвращены в период с 20:00 по московскому времени 20 мая до 8:00 23 мая. Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 788 летательных аппаратов вне зоны проведения специальной военной операции (СВО), уточнили в ведомстве.

В ночь на 23 мая ВСУ выпустили 112 беспилотников по 13 регионам России. Больше всего дронов — 24 — сбили над Московским регионом. 22 дрона перехватили над Крымом, 18 — над Тульской областью, 11— над Курской областью, по 8 — над Орловской и Брянской, 6 — над Рязанской, 5 — над Калужской, по 3 – над Белгородской и Ивановской, 2 — над Владимирской, по одному – над Липецкой и Воронежской областями.

Ночью 22 мая Украина за пять часов выпустила по России свыше сотни дронов, большую часть из которых — 35 — перехватили над Московским регионом.

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