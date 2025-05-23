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17:16, 23 мая 2025Россия

Мирный житель стал жертвой удара ВСУ по гражданской машине в российском регионе

Брянский губернатор Богомаз сообщил об ударе ВСУ по машине с мирным жителем
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Telegram-ĸанал AV БогомаZ

Мирный житель стал жертвой удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по гражданскому автомобилю в селе Саранчино Брянской области. О смерти мужчины сообщил губернатор российского региона Александр Богомаз в Telegram.

По его данным, атака при помощи FPV-дрона проведена целенаправленно. «Выражаю глубокие соболезнования родным погибшего. Семье будет оказана вся необходимая материальная помощь», — написал Богомаз.

Ранее губернатор соседней Белгородской области Вячеслав Гладков также сообщил об ударе ВСУ по машине. Пострадал водитель грузового автомобиля. Мужчину с минно-взрывной травмой, баротравмой и ссадинами лица доставили в Шебекинскую центральную районную больницу.

До этого Минобороны России отчиталось, что за трое суток, с 20 по 23 мая, над российскими регионами сбито более тысячи украинских беспилотников.

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