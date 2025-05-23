Момент уничтожения беспилотника в Подмосковье сняли на видео

Появились кадры момента уничтожения беспилотника в подмосковном Домодедово

В сети появились кадры момента уничтожения беспилотного летательного аппарата над Домодедово в Московской области. Их публикует Mash в Telegram-канале.

На кадрах видна световая вспышка, которая озаряет все небо. Судя по всему, беспилотник сбили средства противовоздушной обороны (ПВО).

Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже два дня выпускают беспилотники в сторону Москвы. Последний раз дрон, летящий к столице, был уничтожен около двух часов ночи, сообщал мэр города Сергей Собянин.

По данным Минобороны, всего за последние два дня над Московской областью средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 63 беспилотных летательных аппарата. Всего за этот период Украина выпустила в сторону России 485 дронов.