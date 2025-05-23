Силы ПВО сбили еще три беспилотника на подлете к Москве

Собянин сообщил о ликвидации еще трех БПЛА на подлете к Москве

Силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали еще три беспилотника на подлете к Москве, об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Военные сбили еще три беспилотника, летевших на Москву», — отметил он.

Собянин добавил, что на место падения обломков БПЛА прибыли экстренные службы.

Ранее силы ПВО сбили еще шесть дронов, летевших на Москву, столичный мэр написал об этом в 00:38. До этого, в 22:13, он рассказал о ликвидации трех беспилотников. Вечером 22 мая на подлете к городу уничтожили сразу восемь аппаратов.