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19:46, 22 мая 2025Россия

Сразу восемь БПЛА уничтожены на подлете к Москве

Мэр Москвы Собянин сообщил об отражении атаки восьми украинских БПЛА
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Сразу восемь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) уничтожены на подлете к Москве. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.

По его словам, отразить атаку удалось при помощи систем противовоздушной обороны (ПВО). На место падения обломков прибыли сотрудники экстренных служб.

Каких-либо других подробностей градоначальник не сообщил.

В этот же день Собянин заявил, что силы противовоздушной обороны сбили четыре летевших на Москву беспилотника. После этого мэр сообщил еще о двух сбитых БПЛА. До этого было опубликовано видео с летевшим в сторону Москвы дроном. Его удалось снять пассажиру авиарейса.

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