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10:17, 23 мая 2025Россия

На брошенных позициях ВСУ в Курской области нашли гранаты с химвеществами

На оставленных ВСУ позициях в Курской области нашли гранаты с химвеществами
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В Курской области на позициях, которые оставили Вооруженные силы Украины (ВСУ) , нашли гранаты для беспилотников с химическими веществами. Об этом сообщил командир сводного отряда разминирования МЧС России с позывным Пилат, его цитирует РИА Новости.

«Противник оборудовал в населенных пунктах свои позиции. При проверке данных позиций были обнаружены ручные химические гранаты, подготовленные для сброса с беспилотника. Помимо этого, были обнаружены также самодельные химические гранаты», — сказал он.

По словам командира отряда разминирования, состав гранат специалисты пока не изучали. Они допускают, что снаряды могли содержать в себе фосфор и другие зажигательные смеси. Найденные специалистами МЧС гранаты представляли собой пластиковые бутылки с жидкостью темного цвета, к которой прикручен взрыватель.

Саперы также нашли на оставленных позициях ВСУ дымовые гранаты, предназначенные для установки на бронетехнику производства НАТО. Такие химические средства, по словам командира с позывным Пилат, имеют удушающий эффект и могли пользоваться украинскими военными против мирного населения.

ВС России полностью освободили Курскую область в конце апреля, однако ВСУ продолжают предпринимать попытки продвинуться к границе России, заявлял президент Владимир Путин. Врио губернатора Курской области заверял, что вся территория региона освобождена от украинских войск.

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