На Украине ответили на слова Трампа про обмен пленными

«РБК-Украина»: Обмен пленными между Россией и Украиной еще не завершился

Архивное фото. Фото: Пресс-служба аппарата уполномоченного по правам человека в РФ / РИА Новости

Обмен пленными между Россией и Украиной продолжается. Об этом сообщает «РБК-Украина» в Telegram.

«Обмен пленными между Украиной и РФ еще не завершился», — передает издание со ссылкой на источники.

Ранее об обмене пленными между Россией и Украиной рассказал президент США Дональд Трамп. Он сообщил, что переговоры сторон по данному вопросу завершились и обмен «состоится в ближайшее время».

Также стало известно число находящихся в плену на Украине российских военных. Сообщалось, что их 1,3 тысячи человек.