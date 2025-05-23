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09:57, 23 мая 2025Бывший СССР

На Украине поставят блокпосты для борьбы с дезертирством из ВСУ

В Полтавской области поставят блокпосты для борьбы с дезертирством из ВСУ
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Carlos Barria / Reuters

Власти Полтавской области создают мобильные блокпосты для розыска военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), самовольно оставивших части. Об этом сообщило украинское издание «Общественное».

По его данным, блокпосты поставят в Кременчугском, Полтавском, Миргородском и Лубенском районах региона. На каждом будут дежурить шесть сотрудников полиции, четыре работника территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата), по одному сотруднику военной службы правопорядка и Службы безопасности Украины.

Ранее депутат Верховной Рады Украины Юрий Камельчук назвал способ снизить число дезертирств в ВСУ. По его словам, для этого нужно заменить некоторых командиров украинской армии.

До этого стало известно, что с 2024 года на Украине резко выросло число случаев самовольного оставления части и дезертирства. Всего по статьям 407 и 408 УК республики (оставление части и самовольное оставление части с целью уклонения от службы) за прошлый год было открыто 89 449 делопроизводств.

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