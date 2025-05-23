Аналитик Шрайвер: США не следует вмешиваться в конфликт на Украине

Соединенным Штатам Америки не следует вмешиваться в конфликт на Украине, так как Вооруженные силы (ВС) РФ являются самой закаленной в боях армией в мире. С таким советом выступил аналитик Уилл Шрайвер на своей странице в социальной сети X.

«С географической и логистической точки зрения единственная отдаленно мыслимая война — это война на Украине против России. По крайней мере, у США уже есть базы и силы в Великобритании, Германии, Польше, Румынии, Финляндии (...) — и то, что до сих пор служило достаточно безопасным логистическим путем во все эти места. Конечно, сохранится ли такое состояние надолго в военном сценарии — это совсем другой вопрос», — отметил эксперт.

По словам аналитика, российские военнослужащие в настоящий момент — самые грозные и закаленные в сражениях бойцы на планете. «Так что, если вы империя, которая думает, что ей нужна война, чтобы подтвердить хотя бы свою краткосрочную значимость и угасающую славу... ну, это ваш выбор», — констатировал он.

Шрайвер также выразил мнение, что Соединенные Штаты столкнулись с парадоксом: они должны либо воевать и умереть, либо не воевать и все равно умереть.

Ранее бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что США должны немедленно выйти из конфликта на Украине. Он указал, что Украина никогда не входила в зону жизненно важных стратегических интересов Вашингтона.