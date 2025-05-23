На Западе признали больший авторитет Путина по сравнению с Трампом

Президент России Владимир Путин получает менее негативную оценку в мире, чем его американский коллега Дональд Трамп. Об этом со ссылкой на социологическое исследование сообщает газета The Financial Times (FT).
По данным проведенного опроса, Трамп получил негативную оценку в 82 из 100 стран, где проводилось исследование. Путин, в свою очередь, получил негативные отзывы в 61 стране, а председатель КНР Си Цзиньпин — в 44 странах.
Ранее стало известно, что работу Путина на посту президента России положительно оценивают 82 процента российских граждан.