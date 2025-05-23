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15:40, 23 мая 2025Мир

На Западе признали больший авторитет Путина по сравнению с Трампом

FT: Путин получает в мире менее негативную оценку, чем Трамп
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин получает менее негативную оценку в мире, чем его американский коллега Дональд Трамп. Об этом со ссылкой на социологическое исследование сообщает газета The Financial Times (FT).

По данным проведенного опроса, Трамп получил негативную оценку в 82 из 100 стран, где проводилось исследование. Путин, в свою очередь, получил негативные отзывы в 61 стране, а председатель КНР Си Цзиньпин — в 44 странах.

Ранее стало известно, что работу Путина на посту президента России положительно оценивают 82 процента российских граждан.

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