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08:35, 23 мая 2025Наука и техника

Найдена меняющая представления о Вселенной частица

«МК»: Ученые обнаружили меняющую представления о Вселенной частицу
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Ученые Института ядерных исследований РАН вместе с коллегами из МГУ обнаружили космическую частицу гамма-квант с энергией в размере 300 тераэлектронвольт (ТэВ). Об этом сообщает «МК».

Частицу связали с ярким гамма-всплеском за всю историю наблюдений – GRB221009A, который произошел в результате взрыва сверхновой на расстоянии более двух миллиардов световых лет от Земли.

В Минобрнауки России отметили, что событие было зарегистрировано на российской установке «Ковер-3» Баксанской нейтринной обсерватории ИЯИ РАН.

Полученные результаты значительно превосходят показатели китайской обсерватории LHAASO, которая зарегистрировала энергию в 18 ТэВ при том же событии. Ученые пока не могут дать точного объяснения этому явлению.

Одна из гипотез заключается в том, что частица могла прийти с меньшего расстояния, чем предполагается. Другая версия подразумевает наличие неизвестного механизма, который может позволять частицам сохранять свою энергию на больших расстояниях.

В октябре прошлого года международная группа астрономов обнаружила гамма-лучи сверхвысокой энергии (VHE) в окрестностях пульсара PSR J0248+6021.

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