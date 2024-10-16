Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
06:31, 16 октября 2024Наука и техника

Обнаружены сверхэнергетические космические лучи

arXiv: обнаружены сверхэнергетические космические лучи

Изображение: Cao et el., 2024

Международная группа астрономов обнаружила гамма-лучи сверхвысокой энергии (VHE) в окрестностях пульсара PSR J0248+6021. Результаты исследования, основанные на данных Большой высотной обсерватории атмосферных ливней (LHAASO), было опубликовано на сервере препринтов arXiv.

Пульсары — это намагниченные вращающиеся нейтронные звезды, испускающие мощные пучки электромагнитного излучения, и PSR J0248+6021 является одним из таких пульсаров. Источники, излучающие гамма-лучи с энергиями фотонов от 100 гигаэлектронвольт (ГэВ) до 100 тераэлектронвольт (ТэВ), известны как источники гамма-излучения сверхвысокой энергии, тогда как те, у которых энергия фотонов превышает 0,1 петаэлектронвольт (ПэВ), считаются источниками гамма-излучения ультравысокой энергии. До сих пор природа таких источников оставалась недостаточно изученной, что делает их важным объектом для исследований.

Астрономы использовали детекторную решетку LHAASO, которая позволила идентифицировать гамма-лучи вокруг пульсара PSR J0248+6021. С помощью анализа данных они смогли точно определить расположение и свойства излучения, исходящего из этой области.

Было выявлено три источника гамма-излучения, два из которых находятся вблизи PSR J0248+6021. Один из этих источников был идентифицирован как протяженный и совпадает с объектом 1LHAASO J0249+6022, который был зафиксирован в первом каталоге LHAASO. Другой источник был точечным и находился на угловом расстоянии в 1,2 градуса от пульсара.

Интересно, что не удалось найти четкий многоволновый аналог для протяженного источника 1LHAASO J0249+6022 в диапазоне от радио до ГэВ-излучения. Исследователи предположили, что причиной гамма-излучения является обратный комптоновский процесс высокоэнергетических электронов и позитронов, инжектированных пульсаром PSR J0248+6021.

На основе морфологии гамма-излучения VHE астрономы пришли к выводу, что 1LHAASO J0249+6022 может представлять собой либо гало пульсара в диапазоне ТэВ, либо туманность пульсарного ветра, связанную с PSR J0248+6021. Эти результаты могут способствовать более глубокому пониманию природы источников гамма-излучения сверхвысокой энергии.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Еникеев
      Обсудить
      Последние новости

      «Украина не дождется». В офисе Зеленского признали, что Запад не готов открыть второй фронт против России

      Раскрыты сроки отмены роуминга между Россией и Белоруссией

      В Приморье возбудили дело после кражи денег у матери погибшего участника СВО

      Илона Маска обвинили в плагиате

      Обнаружены сверхэнергетические космические лучи

      Женщина сбежала из секс-культа и стала снимать этичное порно

      Россиянам дали совет насчет путешествий в новогодние праздники

      Капитан объяснил долгие поиски лодки в Охотском море

      Подозреваемого в подрыве машины в Москве заподозрили в связях с Украиной

      Названы сроки принятия решения о внесении России в черный список ФАТФ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше