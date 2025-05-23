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19:41, 23 мая 2025Экономика

Названы районы Москвы и области с наибольшим количеством клещей

Эколог Рыбальченко: Больше всего клещей в Сокольниках, Измайлово и Кусково
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В Москве и области зафиксированы случаи укусов клещей. Районы в столичном регионе с наибольшим количеством опасных насекомых назвал эксперт по стратегическому управлению экологией Илья Рыбальченко, пишет NEWS.ru.

В Подмосковье выше всего риск подцепить клеща в Дмитровском, Сергиево-Посадском, Талдомском и Пушкинском округах. «С каждым годом вредителей становится все больше: они активно размножаются. Можно сказать, что случаи укуса клеща были даже в столице, которая считается неэндемичным районом», — подчеркнул специалист.

В Москве чаще всего жаловались на укусы клещей после посещения парков «Сокольники», «Лосиный остров», «Измайлово», «Кусково» и «Серебряный Бор». Рыбальченко посоветовал вакцинироваться от клещевого энцефалита и не пытаться достать клеща самостоятельно при помощи народных советов.

«Помните, что вы заражены уже через несколько минут после укуса. Поэтому сразу мчитесь в травмпункт», — заключил эколог.

Ранее россиян предупредили о пике активности клещей, который начался в мае. В этот период насекомые способны переносить опасные вирусы.

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