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06:27, 1 мая 2025Из жизни

Россиян предупредили о пике активности клещей

Профессор Егоров: Пик активности энцефалитных клещей начнется в мае
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Elena Mayorova / Global Look Press

Пик активности клещей, способных переносить опасные вирусы, начнется в мае. Об активизации энцефалитных паукообразных предупредил профессор Верхневолжского государственного агробиотехнологического университета Сергей Егоров, его слова приводит ТАСС.

«Активность клещей продолжается с середины апреля до середины июня. В мае самый пик. Второй пик активности осенью, в сентябре, но осенний гораздо меньше. В лесной зоне России клещи нападают на людей и животных (...) Не каждый клещ, которого называют "энцефалитным", заражен вирусом, и не каждый зараженный клещ гарантированно является носителем заболевания», — рассказал Егоров.

Профессор посоветовал россиянам выбирать одежду, закрывающую тело, особенно руки и ноги. Он напомнил, что клещи ориентируются на тепло и запах человека, а не на цвет одежды.

Ранее научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский сообщил, что в ближайшие недели в Центральной России может одновременно проснуться огромное число комаров.

До того Марьинский заявил, что иксодовые клещи в центральных регионах России достигли максимальной активности.

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