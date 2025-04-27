В МГУ предупредили россиян о нашествии комаров в ближайшие недели

Марьинский: В ближайшие недели в Центральной России ожидается нашествие комаров

В ближайшие недели в Центральной России может одновременно проснуться огромное число комаров. Об этом РИА Новости заявил научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.

По его словам, из-за теплой зимы в этом регионе России комаров будет больше, чем обычно. Их нашествие может произойти уже через две-три недели, если установится теплая и дождливая погода. Если же весна будет жаркой и сухой или очень холодной, то количество комаров не будет столь впечатляющим.

Ранее Марьинский заявил, что иксодовые клещи в центральных регионах России достигли максимальной активности.