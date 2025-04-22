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12:42, 22 апреля 2025Экономика

Активность иксодовых клещей достигла максимума

Биолог Марьинский: Иксодовые клещи в Центральной России максимально активны
Виктория Клабукова

Фото: Patrick Pleul / Globallookpress.com

Иксодовые клещи в центральных регионах России достигли максимальной активности. Об этом агентству РИА Новости заявил научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.

Возросшая активность кровососущих объясняется благоприятными для них погодными условиями. В последние дни в Центральной России установилась крайне теплая и даже жаркая погода, отметил биолог. В связи с этим Марьинский советует уже сейчас активно обрабатываться противоклещевыми репеллентами во время поездок в лес или поля.

Скорое похолодание, прогнозируемое синоптиками, не сильно повлияет на иксодовых клещей, разве что замедлит их. Аналогично обстоит дело и с летней жарой. «Когда начнется летняя жара они, напротив, тоже станут менее активными. Потому что слишком высокая температура воздуха для них тоже не очень хороша, а вот сейчас для иксодовых клещей самые оптимальные условия», — высказался Марьинский.

Ранее россиян предупредили о массовом нашествии комаров в первые недели мая. Засилье кровососущих эксперт объясняет мягкой зимой и обилием осадков весной.

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