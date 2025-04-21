Россиян предупредили о нашествии комаров

Ученый Марьинский: В начале мая в Центральной России ожидается нашествие комаров

В ближайшее время в Центральной России начнется нашествие комаров. Об этом в эфире телеканала «Москва 24» предупредил научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.

По расчетам ученого, наплыв кровососущих ожидается в первые недели мая. Некоторые эксперты будущее засилье комаров объяснили уменьшением численности птиц из-за весеннего похолодания. Марьинский, однако, подчеркнул, что личинками комаров пернатые не питаются. В действительности же нашествие насекомых спровоцировала мягкая зима. «Комары зимуют в виде уже отложенных яиц и самок, которые с наступлением тепла просыпаются и откладывают яйца. И чем мягче зима, тем больше яиц и самок доживают до весны», — рассудил собеседник телеканала.

Кроме того, на выживаемость комаров влияет объем осадков. Лучшее место для откладки яиц — лужи, в реках и озерах личинки находятся под угрозой из-за рыб. Если за весну лужи не замерзнут, то личинки смогут выжить. Первые взрослые особи можно будет увидеть примерно через три недели, как ночью установятся плюсовые температуры, пояснил Марьинский. Насколько много будет комаров уже летом, также зависит от погоды, отметил он.

Полчища комаров уже атаковали Таганрог. В начале апреля насекомые уже роились в городе, порой устилая собой лестничные площадки и полы в учреждениях. Аналогичная ситуация наблюдалась и в 2024-м, но в этом году комары проснулись раньше и в большем количестве из-за потепления.