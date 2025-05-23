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17:17, 23 мая 2025Мир

Нетаньяху обвинил лидеров Канады, Франции и Британии в «подбадривании» ХАМАС

Нетаньяху обвинил лидеров Канады, Франции и Британии в желании помочь ХАМАС
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Радикальному исламскому движению ХАМАС не нужно палестинское государство, оно хочет уничтожить еврейское государство. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, обвинив лидеров Германии, Франции и Британии в желании помочь радикалам, передает Global News.

«Вы находитесь на неправильной стороне человечества и вы на неправильной стороне истории», — сказал политик, выразив мнение, что Лондон, Париж и Оттава «подбадривают» ХАМАС.

Так Нетаньяху отреагировал на то, что западные страны пригрозили предпринять «конкретные действия», если израильская сторона не прекратит наступление в Газе. По словам главы правительства, палестинское государство будет угрожать Израилю, и назвал убийство двух сотрудников израильского посольства в Вашингтоне ярким примером такой угрозы.

«Я никогда не мог понять, как эта простая истина ускользает от внимания лидеров Франции, Великобритании, Канады и других», — сказал спикер. Он добавил, что любые шаги Запада по признанию палестинского государства «вознаградят этих убийц высшей наградой».

С 2 марта Израиль блокирует ввоз гуманитарной помощи в сектор Газа, от которой зависят более двух миллионов мирных жителей. По словам специального докладчика ООН по праву на продовольствие Майкла Факхри, объявленные Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) широкомасштабные наземные действия в секторе Газа в рамках операции «Колесницы Гидеона» могут привести к смерти как минимум 14 тысяч палестинских младенцев, так как в Газу не поступает минимальная помощь в виде воды и еды.

На данный момент в сектор Газа прибыли лишь несколько десятков грузовиков с гумпомощью. Представитель Всемирной организации здравоохранения Рик Пеперкорн в разговоре с турецким агентством Anadolu заявил, что гуманитарная помощь, поступающая в Газу спустя месяцы после прекращения поставок, остается «абсолютно недостаточной» и представляет собой лишь «каплю в океане» на фоне масштабной гуманитарной катастрофы.

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