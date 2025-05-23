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17:48, 23 мая 2025Силовые структуры

Неявка собравшегося на СВО экс-сенатора отложила суд по делу о подготовке к расправе

Суд отложил слушания по делу экс-сенатора Савельева о подготовке расправы
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Дмитрий Савельев

Дмитрий Савельев. Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Тверской райсуд Москвы отложил на 5 июня слушания по уголовному делу бывшего сенатора от Тульской области Дмитрия Савельева, обвиняемого в подготовке расправы над деловым партнером. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Причиной переноса начала процесса стала неявка подсудимого и его предполагаемого сообщника Сергея Дюкова (Дюк). Конвой по неизвестной пока причине не доставил их в суд. Ожидалось, что на заседании экс-сенатор, собравшийся на специальную военную операцию (СВО), попросит суд допустить к нему в СИЗО «Кремлевский централ» сотрудников военкомата для прохождения медкомиссии и заключения контракта с Минобороны на военную службу.

Если суд откажет Савельеву в просьбе, то он будет ходатайствовать о рассмотрении его дела коллегией присяжных. Закон обязывает удовлетворять подобные прошения обвиняемых в тяжких преступлениях.

19 мая стало известно, что экс-сенатор попросил отправить его на СВО. Его адвокат Татьяна Лупандина пояснила, что Савельев является ветераном войны в Афганистане и имеет две медали «За отвагу». Он уже дважды подавал такое ходатайство на предварительном следствии, но ему отказывали. По ее мнению, это «предвзятый подход» со стороны следствия.

Ранее сообщалось, что посредник в расправе над бизнес-партнером Дмитрия Савельева дал на него показания. Экс-сенатор вину не признал.

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