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02:32, 23 мая 2025Интернет и СМИ

Опубликовано фото заброшенной могилы Бориса Березовского в Лондоне

Венедиктов опубликовал фото заброшенной могилы Бориса Березовского в Лондоне
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Telegram-канал aavst2022

Бывший главный редактор ликвидированной радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) опубликовал фотографию могилы российского Бориса Березовского. Снимок был сделан в Лондоне.

На снимке видно, что могила бизнесмена заросла травой, а памятник обладает простой и лаконичной формой. «Сходил на могилу Бориса Березовского. Увы...», — подписал фотографию Венедиктов.

Ранее у Березовского спустя 11 лет после смерти нашли долгов в России почти на миллиард рублей. Три исполнительных производства в отношении Березовского были возбуждены в 2017 году.

Борис Березовский умер в марте 2013 года в Великобритании. Он окончательно покинул Россию в 2001 году.

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