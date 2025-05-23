Опубликовано фото заброшенной могилы Бориса Березовского в Лондоне

Венедиктов опубликовал фото заброшенной могилы Бориса Березовского в Лондоне

Бывший главный редактор ликвидированной радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) опубликовал фотографию могилы российского Бориса Березовского. Снимок был сделан в Лондоне.

На снимке видно, что могила бизнесмена заросла травой, а памятник обладает простой и лаконичной формой. «Сходил на могилу Бориса Березовского. Увы...», — подписал фотографию Венедиктов.

Ранее у Березовского спустя 11 лет после смерти нашли долгов в России почти на миллиард рублей. Три исполнительных производства в отношении Березовского были возбуждены в 2017 году.

Борис Березовский умер в марте 2013 года в Великобритании. Он окончательно покинул Россию в 2001 году.

