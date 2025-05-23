Пара услышала странные звуки из камина и нашла там семь живых существ

В США пара услышала странные звуки из камина и нашла семь белок

В США семь белок поселились в дымоходе и испугали хозяев дома. Об этом пишет People.

Супруги Уилл и Дори рассказали, что переехали в дом недавно и еще не успели изучить его как следует. Однажды они сидели рядом с камином, как вдруг два их терьера стали внимательно за ним наблюдать. Через некоторое время пара услышала странные звуки, исходящие из дымохода.

«Мы понятия не имели, что это такое», — вспомнила Дори. Уилл взял палку и стал проверять дымоход. Внезапно из него вывалился какой-то пушистый зверек, покрытый сажей. Мужчина, сделавший неожиданную находку, закричал. Этот момент попал на видео.

По словам Уилла, он боялся, что из камина выбежал опоссум, енот, крыса или вылетела летучая мышь. Однако позже понял, что в их камине спрятались белки. Уилл с помощью палки заставил их спуститься вниз и поймал в картонную коробку вместе с золой.

По словам Дори, ни одна белка не пострадала: они просто разбежались. Женщина предположила, что они живут в доме поколениями с момента его постройки — где-то с 1930-х годов.

Ранее сообщалось, что житель Лос-Анджелеса, США, Деррик Дауни-младший изменил жизнь к лучшему благодаря белкам. По словам мужчины, зверьки спасли его от депрессии: каждый день они приносят ему радость и вдохновляют на творчество.

