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16:06, 23 мая 2025Из жизни

Пара услышала странные звуки из камина и нашла там семь живых существ

В США пара услышала странные звуки из камина и нашла семь белок
Юлия Юткина
Юлия Юткина

В США семь белок поселились в дымоходе и испугали хозяев дома. Об этом пишет People.

Супруги Уилл и Дори рассказали, что переехали в дом недавно и еще не успели изучить его как следует. Однажды они сидели рядом с камином, как вдруг два их терьера стали внимательно за ним наблюдать. Через некоторое время пара услышала странные звуки, исходящие из дымохода.

«Мы понятия не имели, что это такое», — вспомнила Дори. Уилл взял палку и стал проверять дымоход. Внезапно из него вывалился какой-то пушистый зверек, покрытый сажей. Мужчина, сделавший неожиданную находку, закричал. Этот момент попал на видео.

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По словам Уилла, он боялся, что из камина выбежал опоссум, енот, крыса или вылетела летучая мышь. Однако позже понял, что в их камине спрятались белки. Уилл с помощью палки заставил их спуститься вниз и поймал в картонную коробку вместе с золой.

По словам Дори, ни одна белка не пострадала: они просто разбежались. Женщина предположила, что они живут в доме поколениями с момента его постройки — где-то с 1930-х годов.

Ранее сообщалось, что житель Лос-Анджелеса, США, Деррик Дауни-младший изменил жизнь к лучшему благодаря белкам. По словам мужчины, зверьки спасли его от депрессии: каждый день они приносят ему радость и вдохновляют на творчество.

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