Песков переадресовал вопрос о буферной зоне на границе с Украиной

Песков: Вопрос буферной зоны стоит адресовать Министерству обороны

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал Министерству обороны вопрос о глубине буферной зоны на границе с Украиной. Его слова передает ТАСС.

«Это касается непосредственно хода боевых действий, военной специфики, поэтому рекомендую вам обратить этот вопрос к министерству обороны», — заявил пресс-секретарь.

Ранее Песков сообщил, что российские военные эффективно борются с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Вооруженных сил Украины

Помимо этого, он добавил, что, ударяя по гражданским объектам на территории России, власти Киева демонстрирует свою сущность.