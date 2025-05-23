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12:49, 23 мая 2025Бывший СССР

Песков переадресовал вопрос о буферной зоне на границе с Украиной

Песков: Вопрос буферной зоны стоит адресовать Министерству обороны
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал Министерству обороны вопрос о глубине буферной зоны на границе с Украиной. Его слова передает ТАСС.

«Это касается непосредственно хода боевых действий, военной специфики, поэтому рекомендую вам обратить этот вопрос к министерству обороны», — заявил пресс-секретарь.

Ранее Песков сообщил, что российские военные эффективно борются с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Вооруженных сил Украины

Помимо этого, он добавил, что, ударяя по гражданским объектам на территории России, власти Киева демонстрирует свою сущность.

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