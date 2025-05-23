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12:00, 23 мая 2025Культура

Победитель «Евровидения» выступил против участия Израиля в конкурсе

Победитель «Евровидения» Йоханнес Питч призвал исключить Израиль из конкурса
Ольга Коровина

Фото: Leonhard Foeger / File Photo / Reuters

Победитель «Евровидения-2025» Йоханнес Питч (JJ) потребовал исключить Израиль из песенного конкурса. Об этом пишет немецкое издание Deutsche Welle (DW; признана в России СМИ-иноагентом).

Представляющий Австрию музыкант заявил, что разочарован участием Израиля и хотел бы, чтобы в следующем году конкурс в Вене прошел без представителей этой страны.

Отмечается, что позднее Питч попросил прощения за свое высказывание. Артист заявил, что его слова были неверно истолкованы. «Я осуждаю любую форму насилия в отношении мирных жителей — будь то израильтяне или палестинцы», — добавил он.

На «Евровидении-2025» Израиль представляла певица Юваль Рафаэль, пережившая нападение боевиков радикального палестинского движения ХАМАС на музыкальный фестиваль «Нова» в октябре 2023 года. Во время выступления артистки финале конкурса в зале появился палестинский флаг, а также раздавались свист и неодобрительные крики.

Ранее премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что артистка из Израиля не должна была принимать участие в конкурсе «Евровидение» в этом году. Он отметил, что организаторы допустили двойные стандарты, отлучив от участия в конкурсе Россию после начала специальной военной операции, но позволив выступить участнице из Израиля.

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