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16:48, 23 мая 2025Бывший СССР

Под Харьковом прогремели взрывы

В Чугуеве Харьковской области прогремели взрывы
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Viktoriia Yakymenko / Reuters

В Чугуеве Харьковской области прогремела серия взрывов. Об этом сообщил военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале.

Он сообщил, что по предварительной информации под обстрел попал военный объект. Котенок добавил, что от Чугуева до фронта порядка 40 километров.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что взятие под контроль Вооруженными силами (ВС) России населенного пункта Радьковка позволяет взять в широкий охват Купянск Харьковской области. По его словам, российские войска уже выполняют эту задачу.

До этого ВС России начали бои за Купянск. По словам Котенка, штурмовые группы ВС России пытаются закрепиться в Кондрашовке и Малой Шапковке севернее населенного пункта.

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