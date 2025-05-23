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16:22, 23 мая 2025Бывший СССР

ВС России получили возможность взять в охват Купянск

Марочко: Контроль ВС РФ над Радьковкой позволяет взять в широкий охват Купянск
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Взятие под контроль Вооруженными силами (ВС) России населенного пункта Радьковка позволяет взять в широкий охват Купянск Харьковской области. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко, передает ТАСС.

По его словам, российские войска уже выполняют эту задачу. Он добавил, что если ВС России продолжат продвигаться на юго-запад от этого населенного пункта, украинская группировка может потерять возможность полноценного снабжения своих войск.

Ранее Российская армия взяла под контроль Радьковку в Харьковской области. Кроме того, бойцы нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной и штурмовой бригад Вооруженных сил Украины, бригаде теробороны и двум бригадам нацгвардии.

До этого Российская армия взяла под контроль Новую Полтавку Донецкой народной республики. По данным Минобороны России, за сутки Киев потерял в зоне ответственности «Центра» до 400 военнослужащих, два пикапа и три артиллерийских орудия.

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