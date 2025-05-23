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11:58, 23 мая 2025Россия

Под Москвой мигрантка несколько раз ударила чужого ребенка на детской площадке

В Подмосковье мигрантка несколько раз ударила чужого ребенка на детской площадке
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

В городе Мытищи Московской области мигрантка несколько раз ударила чужого ребенка на детской площадке, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Подмосковью.

По данным ведомства, 30-летняя женщина несколько раз ударила незнакомого восьмилетнего мальчика, после чего покинула двор. Отец школьника обратился в полицию. Причину конфликта между иностранкой и россиянином в правоохранительных органах не назвали.

Женщина уже привлекалась к ответственности — в отношении нее составлены административные протоколы по статьям о неисполнении родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних и нарушении иностранным гражданином режима пребывания в Российской Федерации.

Ранее в Обнинске мигрантка набросилась на ребенка с жестяной банкой из-за конфликта с ее сыном на спортивной площадке. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

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