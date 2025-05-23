Польша заявила о перехвате российского бомбардировщика

В Польше заявили о перехвате российского самолета Су-24 над Балтийским морем

Военно-воздушные силы (ВВС) Польши перехватили и сопроводили российский бомбардировщик Су-24 над Балтийским морем. Об этом заявил министр обороны республики Владислав Косиняк-Камыш, сообщает Bloomberg.

«Объединенное оперативное командование сил НАТО в Европе отдало приказ польским ВВС, дислоцированным в Литве, перехватить российский самолет Су-24, совершавший "опасные маневры"», — сказал он.

Косиняк-Камыш также заявил журналистам, что действия российского бомбардировщика были, по его мнению, «не случайными, а преднамеренными».

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что находящееся под санкциями российское судно из так называемого «теневого флота» России совершало подозрительные маневры в Балтийском море вблизи силового кабеля, соединяющего Польшу со Швецией. Туск также высказывал мнение, что Балтийское море может стать местом постоянного гибридного противостояния.

