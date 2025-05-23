Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:22, 23 мая 2025Мир

Польша заявила о перехвате российского бомбардировщика

В Польше заявили о перехвате российского самолета Су-24 над Балтийским морем
Александр Хомутов (редактор отдела Мир)

Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Военно-воздушные силы (ВВС) Польши перехватили и сопроводили российский бомбардировщик Су-24 над Балтийским морем. Об этом заявил министр обороны республики Владислав Косиняк-Камыш, сообщает Bloomberg.

«Объединенное оперативное командование сил НАТО в Европе отдало приказ польским ВВС, дислоцированным в Литве, перехватить российский самолет Су-24, совершавший "опасные маневры"», — сказал он.

Косиняк-Камыш также заявил журналистам, что действия российского бомбардировщика были, по его мнению, «не случайными, а преднамеренными».

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что находящееся под санкциями российское судно из так называемого «теневого флота» России совершало подозрительные маневры в Балтийском море вблизи силового кабеля, соединяющего Польшу со Швецией. Туск также высказывал мнение, что Балтийское море может стать местом постоянного гибридного противостояния.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты детали первого обмена пленными между Россией и Украиной после переговоров

    Разработан новый подход к борьбе с амебой-убийцей

    Удар «убийц аэродромов» в составе ВС России попал на видео

    У бывшего высокопоставленного полицейского изъяли имущество почти на 70 миллионов рублей

    ЕС начал обсуждение новых санкций против России

    В Израиле возложили вину за расправу над дипломатами в США на трех западных лидеров

    Раскрыта реакция сына Муцениеце на скорое замужество матери

    50-летний Дэвид Бекхэм похвастался Лабубу

    Украина и США начали реализовывать соглашение о недрах

    В офисе Зеленского заявили о недопустимости выхода США из конфликта

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости