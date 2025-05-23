Появились кадры с вернувшимися из украинского плена мирными россиянами

Минобороны показало кадры с вернувшимися из украинского плена мирными россиянами

Минобороны России показало кадры с вернувшимися из украинского плена мирными гражданами. Соответствующее видео оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

На кадрах видны россияне разных возрастов, которых сажают в автобус вместе с личными вещами. Некоторые из них не смогли сдержать эмоций.

Договоренность об обмене в формате «1000 на 1000» была достигнута сторонами в ходе переговоров, которые прошли 16 мая в Стамбуле. О начале проведения самого масштабного с начала специальной военной операции обмена пленными стало известно в пятницу, 23 мая.

Из плена удалось вернуть 390 россиян. По мнению главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, произошедший обмен является важным этапом реализации договоренностей, достигнутых в Стамбуле.