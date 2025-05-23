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17:32, 23 мая 2025Мир

Представитель Европарламента посетит Москву

Представитель Европарламента Картхайзер посетит Москву для обсуждения Украины
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Wikimedia

Депутат Европейского парламента (ЕП) от Люксембурга Фернан Картхайзер планирует посетить Москву по приглашению Госдумы для обсуждения в том числе ситуации на Украине. Об этом политик сообщил на своей странице в соцсети X.

«По приглашению Государственной Думы я отправляюсь в Москву, чтобы обсудить с нашими российскими соседями двусторонние отношения, ситуацию на Украине, права человека и международную политику», — написал представитель Европарламента.

Ранее депутат ЕП от Румынии Диана Шошоакэ заявила, что лидерам европейских стран следует отказаться от агрессивной политики. Она подчеркнула, что Брюссель должен выступать защитником мира, а не продвигать войну. Депутат ЕП также отметила, что жители стран — членов ЕС не хотят войны и выступают против «пагубной внешней политики Европейского союза».

В свою очередь, депутат ЕП от Франции Тьерри Мариани заявил, что позиции президента Украины Владимира Зеленского для переговоров в отношении урегулирования не очень реалистичны. Политик усомнился и в желании мира Европарламентом. «[ЕП] поддерживает Зеленского во всех его проявлениях», — указал Мариани.

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