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05:49, 14 мая 2025Мир

Евродепутат призвала ЕС отказаться от агрессивной политики ради переговоров

Депутат ЕП Шошоакэ: ЕС должен отказаться от агрессии ради успешных переговоров
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Лидерам европейских стран следует отказаться от агрессивной политики, чтобы переговоры в Стамбуле прошли успешно. Таким мнением поделилась в беседе с «Известиями» депутат Европарламента (ЕП) от Румынии Диана Шошоакэ.

«До недавнего времени Брюссель выступал, скорее, против переговоров. Я надеюсь, что общественное давление и стремление всех граждан стран ЕС [Евросоюза] к миру убедят европейских и мировых лидеров отложить опасные игры в сторону», — заявила евродепутат.

Шошоакэ подчеркнула, что Брюссель должен выступать защитником мира, а не продвигать войну. Депутат ЕП также отметила, что жители стран — членов ЕС не хотят войны и выступают против «пагубной внешней политики Европейского союза».

Российский президент Владимир Путин ранее предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле без предварительных условий в четверг 15 мая.

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