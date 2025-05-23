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02:00, 23 мая 2025Забота о себе

Раскрыт план действий на случай неудачного свидания

Психолог Вагнер посоветовала заранее отрепетировать уход с неудачного свидания
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Freepik

Психолог Ленинха Вагнер рассказала, что делать, если свидание оказалось неудачным. В беседе с изданием Metropoles она раскрыла план действий на этот случай.

Как отметила Вагнер, необходимо заранее отрепетировать то, как человек планирует уйти с неловкого свидания. Если встреча действительно окажется неудачной, благодаря этому ему будет проще покинуть ее. Чтобы полностью контролировать ситуацию, специалистка посоветовала установить четкие временные рамки свидания.

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Кроме того, по словам эксперта, необходимо доверять знакам, которые посылает тело. Если оно находится настороже, то это значит, что свидание идет явно не по плану. Вагнер также посоветовала перед свиданием отказывать людям в незначительных просьбах на протяжении дня, чтобы повысить самооценку, а также убедить себя в том, что находиться нужно только в тех местах, где ощущается комфорт. По мнению психолога, все это позволит уйти с неудачной встречи без страха показаться грубым человеком.

Ранее психолог Кристина Мартинес раскрыла секрет долгих и счастливых отношений. По ее словам, главным врагом любой пары является однообразие.

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