Раскрыт вклад России в спасение планеты

Вице-премьер Патрушев: Россия вносит огромный вклад в защиту Земли

Россия вносит огромный вклад в защиту экологии Земли. Успехи страны в спасении планеты от глобальных проблем раскрыл заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев на пленарном заседании XI Невского международного экологического конгресса, пишут «Известия».

За последние шесть лет на реке Волге и озере Байкал построили около 130 очистных сооружений, а площадь новых лесных насаждений почти достигла восьми миллионов гектаров. Помимо этого, в стране появились почти 300 объектов обращения с отходами, а в рамках нового нацпроекта «Экологическое благополучие» собираются построить еще 400 и ликвидировать 50 объектов накопленного вреда.

«Учитывая масштабы России, мы осознаем свою ответственность за сохранение природных богатств. Поэтому будем продолжать свое развитие с максимальной заботой об окружающей среде», — заключил Патрушев.

Ранее стало известно, что обмеление Каспийского моря связано с изменением климата.