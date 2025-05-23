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14:38, 23 мая 2025Наука и техника

Раскрыта загадка морского монстра

JSP: Знаменитые останки эласмозавра принадлежат виду Traskasaura sandrae
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Wikipedia

Ученые наконец-то раскрыли тайну одного из самых известных морских ископаемых Северной Америки — эласмозавра с острова Ванкувер. Как сообщается в Journal of Systematic Paleontology, необычный хищник, останки которого были обнаружены еще в 1988 году, оказался представителем ранее неизвестного вида, получившего имя Traskasaura sandrae.

Новый вид отличался мощными, острыми зубами, длинной шеей и уникальной анатомией, которая позволяла ему охотиться с неожиданной для плиозавров тактикой — атакуя добычу сверху. По мнению исследователей, эта особенность делает его одним из первых представителей группы, способных к такому стилю охоты.

Фоссилии Traskasaura были найдены в отложениях мелового периода (около 85 миллионов лет назад) у реки Пантледж и с тех пор стали настоящим символом региона: в 2023 году эласмозавра официально признали провинциальным окаменелым символом Британской Колумбии. Однако до сих пор ученые не могли точно определить, к какому виду принадлежали знаменитые кости.

Имя новому виду дали в честь семьи Траск, обнаружившей образец. Несмотря на десятилетия неопределенности, загадка морского ящера наконец-то решена: у Тихоокеанского северо-запада появился свой собственный динозавр — странный, древний и очень зубастый.

Ранее ученые нашли на севере Канады следы ранее неизвестного динозавра из семейства анкилозавров. Необычные трехпалые отпечатки возрастом около 100 миллионов лет позволили выделить новый вид — Ruopodosaurus clava.

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