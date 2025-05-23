Расправившаяся с 7-летней девочкой фанатка битцевского маньяка получила меру пресечения

Суд арестовал на 2 месяца 14-летнюю жительницу Бердянска за убийство девочки

В Запорожье суд на два месяца арестовал 14-летнюю фанатку битцевского маньяка, расправившуюся с 7-летней девочкой в Бердянске. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России по региону.

Подросток обвиняется по статье 105 («Убийство») УК РФ.

По версии следствия, вечером 16 мая обвиняемая встретила на улице девочку и предложила ей прогуляться. Во время прогулки она нанесла жертве не менее трех ударов молотком по голове. От открытой черепно-мозговой травмы девочка не выжила. На допросе фигурантка рассказала еще о нескольких жертвах.