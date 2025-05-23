Разработан новый подход к борьбе с амебой-убийцей

Trends Parasitol: Ученые научились управлять генами амебы Entamoeba histolytica

От амебы Entamoeba histolytica ежегодно страдают десятки тысяч человек, так как она вызывает тяжелые кишечные инфекции — но до сих пор ученые почти не могли изучить ее на генетическом уровне. Теперь ситуация меняется. Как сообщает журнал Trends in Parasitology, исследователи из Калифорнийского университета разработали новые методы, которые позволяют управлять генами этого паразита и открывают возможности для создания новых лекарств.

Ранее геном амебы считался почти «неприступным»: он нестандартный, с переменным количеством хромосом и необычным сочетанием форм ДНК. Это мешало применять к нему современные генные технологии, такие как CRISPR. Однако ученые нашли обходной путь — они использовали саму амебу против нее, активировав в ней механизм РНК-интерференции, с помощью которого можно «выключать» нужные гены.

Благодаря этому подходу теперь можно проводить масштабные скрининги — тестировать сразу множество генов и выяснять, какие из них важны для выживания и опасности паразита. Впервые также удалось применить технологию CRISPR/Cas9 для редактирования плазмид — небольших участков ДНК — внутри клетки амебы.

По словам ученых, E. histolytica долгое время оставалась в тени других паразитов, несмотря на высокий уровень смертности. Теперь, когда появилась возможность детально изучать ее генетику, открывается путь к разработке более точных методов лечения амебиаза и снижению устойчивости паразита к лекарствам.

Ранее ученые раскрыли уникальный механизм выживания ВИЧ: вирус использует кольцевые РНК, чтобы подавлять иммунный ответ организма. Это открытие объясняет, почему инфекция протекает по-разному у разных людей, и может привести к созданию новых методов борьбы с вирусом.