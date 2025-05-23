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12:12, 23 мая 2025Экономика

Россиянам запретили вывозить машины из Грузии

В МВД Грузии подтвердили запрет россиянам вывозить автомобили из страны
Дмитрий Воронин

Фото: Try_my_best / Shutterstock / Fotodom

В МВД Грузии подтвердили информацию местных СМИ о том, что в республике с 15 мая начал действовать запрет гражданам РФ и Белоруссии на экспорт и реэкспорт автомобилей в третьи страны. Об этом сообщает РИА Новости.

Корреспонденту ТАСС в ведомстве уточнили, что речь идет о соблюдении Грузией санкций Запада. В частности, мер 11-го пакета ограничений, введенных Евросоюзом.

Вывоз машин из закавказской республики россиянам был запрещен и ранее (реэкспорт остановили в 2023 году). При этом он не был полным, поскольку отсутствовали ограничения на транспортировку авто из страны за пределы РФ.

В четверг, 22 мая, стало известно, что Банк Грузии ввел для граждан России, владеющих его картами, запрет на покупки стоимостью больше 300 евро. Его в финучреждении также связали с обязательствами по выполнению санкций.

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