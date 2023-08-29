Грузия запретила поставки машин в Россию раньше срока

Autonews: поставки машин через Грузию прекратились до вступления запрета в силу

Поставки машин в Россию через Грузию полностью прекратились до вступления запрета в силу. Об этом со ссылкой на участников рынка сообщает Autonews.

С 1 августа 2023 года Грузия запретила поставки американских автомобилей в Россию через свою территорию. С 26 сентября под ограничение должны были попасть и европейские машины с двигателем объемом более 1,9 литра, а также любые гибриды и электрокары.

Официальные поставки в Россию машин из Грузии практически прекратились, и от былого потока автомобилей остался только один процент, отметил бывший российский автожурналист Дмитрий Кротов, занимавшийся поставками машин.

«Негласные ограничения вводились и раньше. Например, уже давно существовал запрет на ввоз машин дороже 50 тысяч долларов, но без всякого объяснения таможня разворачивала и машины ценой выше 30 тысяч долларов. Теперь не пускают ничего», — объяснил он.

На перекрытие канала через пропускной пункт «Верхний Ларс» повлиял не столько запрет грузинских властей, сколько повышение утилизационного сбора на ввозимые в Россию автомобили и ослабление рубля, заявил учредитель компании «Автодегустатор» Арарат Мардоян. Привезти товар в Россию можно, но это стоит слишком дорого, в то время как поставки из Китая «абсолютно легальны».

По данным Министерства финансов Грузии, перед введением ограничений реэкспорт машин из Грузии в Россию достиг рекордных размеров. По официальным российским данным, к августу цифры составляли 4840 автомобилей на сумму 65,8 миллиона долларов (за семь месяцев 2022 года — 1834 автомобиля на 22,29 миллиона долларов). Согласно данным грузинской стороны, перед самым запретом реэкспорт вырос до 1,178 миллиарда долларов, на 217 процентов больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Ранее представители отрасли заявили, что запрет Грузии на ввоз в Россию американских и европейских автомобилей не скажется на рынке, так как местные власти и без того ограничивали поставки премиальных машин, и транспорт поставляли через Киргизию, Казахстан и Таджикистан. По мнению экспертов, запрет осложнит существование только местному бизнесу.