Реэкспорт машин из Грузии в Россию достиг рекорда в преддверии санкций

Реэкспорт машин из Грузии в Россию вырос перед запретом поставок из США и Европы

Объемы реэкспорта автомобилей из Грузии в Россию выросли до рекордных в 2023 году 13,3 миллиона долларов, сообщили в Минфине страны.

В июне показатель составлял 11,1 миллиона долларов. Он ежемесячно увеличивался, начиная с февраля 2023 года. Всего в текущем году в Россию из Грузии было экспортировано 4840 автомобилей на общую сумму 65,8 миллиона долларов (за семь месяцев 2022 года — 1834 автомобиля на 22,29 миллиона долларов). В ведомстве отметили, что средняя цена поставляемого в этом направлении автомобиля за указанный период составила 13,5 тысячи долларов.

Рост зафиксировали в преддверии введения страной запрета на поставки автомобилей производства США (действует с 1 августа) и стран Европы (вступит в силу 26 сентября). Меры коснутся машин с объемом двигателя более 1,9 литра, а также гибридных авто и электромобилей.

Ранее автодилеры из Армении пожаловались на неофициальный запрет реэкспорта, который, по их словам, раньше срока коснулся машин, поставляемых в Россию из Армении через территорию Грузии. В Минфине страны-транзитера наличие таких мер опровергли.