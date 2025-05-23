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12:49, 23 мая 2025Россия

Россиянин спас залезшего на окно девятого этажа ребенка

В подмосковном Одинцово мужчина спас залезшего на окно девятого этажа мальчика
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Осторожно, Москва»

В подмосковном городе Одинцово мужчина спас мальчика, залезшего на окно девятого этажа. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По данным российского издания, жители улицы Гвардейской накануне заметили стоящего в открытом окне детсадовца. Одному из соседей удалось прорваться в квартиру, снять ребенка с подоконника и закрыть окно.

Выяснилось, что у окна стояла тумба, по которой мальчик взобрался на подоконник. Очевидцы утверждали, что его мать в это время была нетрезва и спала. Соседи обратились в полицию и органы опеки.

До этого стало известно, что в Екатеринбурге пятилетний ребенок упал с восьмого этажа в районе Сортировка и выжил. Мальчика с тяжелыми травмами доставили в 9-ю детскую больницу.

Еще раньше в Москве восьмилетняя девочка выжила после падения с восьмого этажа.

ЖЗЛ
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