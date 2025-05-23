Россиянин выпил жидкие гвозди вместо айрана и попал в больницу

Житель Кисловодска выпил жидкие гвозди вместо айрана и попал в больницу

Житель Кисловодска случайно выпил жидкие гвозди вместо айрана и попал в больницу. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

44-летнего россиянина доставили в больницу несколько дней назад. Он рассказал медикам, что во время ремонта на даче решил перелить жидкие гвозди в большую емкость. Для этого, как утверждает мужчина, хорошо подходила бутылка из-под айрана.

Горожанина спустя некоторое время начала мучить жажда. Он схватил бутылку с «айраном», несколько раз глотнул и осознал ошибку. Позже в животе россиянина началось острое жжение.

Врачи диагностировали у пациента химический ожог пищевода. Сейчас здоровью мужчины ничто не угрожает.

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