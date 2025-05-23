Российский метрополитен потребовал миллионы рублей с террористов

В Петербурге метрополитен требует от осужденных за взрыв в 2017 году компенсацию

В Санкт-Петербурге метрополитен подал в суд на 11 осужденных по делу о теракте в 2017 году. Об этом «Ленте.ру» сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

Иск зарегистрирован в Ленинском районном суде. Метрополитен просит взыскать с ответчиков 67 миллионов рублей. В эту сумму был оценен материальный ущерб, который состоит из выплат потерпевшим, затрат на ликвидацию взорвавшегося вагона и стоимости самого вагона.

Теракт в метрополитене Петербурга произошел 3 апреля 2017 года. В результате подрыва самодельного взрывного устройства несовместимые с жизнью травмы получили 15 человек. Причастные к преступлению получили сроки от 19 лет до пожизненного лишения свободы. В 2022 году Верховный суд утвердил им приговор.

Ранее сообщалось, что суд Москвы отказал пострадавшему от теракта в «Крокусе» в выплате одного миллиона рублей.

