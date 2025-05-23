Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:59, 23 мая 2025Силовые структуры

Российский метрополитен потребовал миллионы рублей с террористов

В Петербурге метрополитен требует от осужденных за взрыв в 2017 году компенсацию
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

В Санкт-Петербурге метрополитен подал в суд на 11 осужденных по делу о теракте в 2017 году. Об этом «Ленте.ру» сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

Иск зарегистрирован в Ленинском районном суде. Метрополитен просит взыскать с ответчиков 67 миллионов рублей. В эту сумму был оценен материальный ущерб, который состоит из выплат потерпевшим, затрат на ликвидацию взорвавшегося вагона и стоимости самого вагона.

Теракт в метрополитене Петербурга произошел 3 апреля 2017 года. В результате подрыва самодельного взрывного устройства несовместимые с жизнью травмы получили 15 человек. Причастные к преступлению получили сроки от 19 лет до пожизненного лишения свободы. В 2022 году Верховный суд утвердил им приговор.

Ранее сообщалось, что суд Москвы отказал пострадавшему от теракта в «Крокусе» в выплате одного миллиона рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия и Украина начали самый масштабный обмен пленными за всю спецоперацию. Москва вернула 270 военных и десятки гражданских

    Туристу отказали в перелете из-за небольшого дефекта в паспорте

    В Германии произошел теракт на вокзале Гамбурга

    Российский метрополитен потребовал миллионы рублей с террористов

    Потерю Украиной еще нескольких областей спрогнозировали

    Смертельно опасная змея дважды укусила спящего юношу

    Лавров рассказал о надежде Европы

    В МИД Украины заявили о работе над встречей Путина и Зеленского

    Получившие иск на 1,6 триллиона от Трампа продюсеры выступили с защитой телеканала

    На Украине запустили новый БПЛА «Батяр»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости