Суд отклонил миллионный иск пострадавшего от теракта в «Крокусе»

Суд Москвы отказал пострадавшему от теракта в «Крокусе» в выплате 1 млн рублей

Начало событий в новости Четырем фигурантам дела о теракте в «Крокусе» продлили меру пресечения

Хорошевский суд Москвы отклонил иск зрителя, пострадавшего от теракта в «Крокус Сити Холле», о взыскании одного миллиона рублей в качестве компенсации с организатора концерта группы «Пикник». Об этом сообщает ТАСС.

Ответчиком по иску была привлечена компания MSM Group, занимавшаяся организацией выступления музыкантов 22 марта 2024 года. Находившийся в зале во время атаки террористов зритель Загоскин А. Н. требовал с нее выплаты за полученную психологическую травму и отравление угарным газом. Он представил суду медицинские документы о вызове скорой помощи.

На суде представитель MSM Group возражал против удовлетворения иска, заявляя об отсутствии своей вины в произошедшем теракте. Суд с ним согласился и отказал истцу.

Ранее 19 мая Мосгорсуд оставил в СИЗО четырех предполагаемых исполнителей теракта — Мухаммадсобир Файзов, Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализоде и Шамсидин Фаридуни (все четверо внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) пробудут под стражей еще 3 месяца и 28 суток.

Уголовное дело о теракте в «Крокусе» может поступить в суд в начале лета.