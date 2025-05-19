Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:50, 19 мая 2025Силовые структуры

Суд отклонил миллионный иск пострадавшего от теракта в «Крокусе»

Суд Москвы отказал пострадавшему от теракта в «Крокусе» в выплате 1 млн рублей
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Четырем фигурантам дела о теракте в «Крокусе» продлили меру пресечения

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Хорошевский суд Москвы отклонил иск зрителя, пострадавшего от теракта в «Крокус Сити Холле», о взыскании одного миллиона рублей в качестве компенсации с организатора концерта группы «Пикник». Об этом сообщает ТАСС.

Ответчиком по иску была привлечена компания MSM Group, занимавшаяся организацией выступления музыкантов 22 марта 2024 года. Находившийся в зале во время атаки террористов зритель Загоскин А. Н. требовал с нее выплаты за полученную психологическую травму и отравление угарным газом. Он представил суду медицинские документы о вызове скорой помощи.

На суде представитель MSM Group возражал против удовлетворения иска, заявляя об отсутствии своей вины в произошедшем теракте. Суд с ним согласился и отказал истцу.

Ранее 19 мая Мосгорсуд оставил в СИЗО четырех предполагаемых исполнителей теракта — Мухаммадсобир Файзов, Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализоде и Шамсидин Фаридуни (все четверо внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) пробудут под стражей еще 3 месяца и 28 суток.

Уголовное дело о теракте в «Крокусе» может поступить в суд в начале лета.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп созвонился с Путиным

    Пробежка медведицы и ее детенышей по российской трассе попала на видео

    Бывших членов банды из российского региона приговорили к суровым срокам

    Российские войска начали брать в кольцо группировку ВСУ в ДНР

    В России подорожали товары для ремонта

    В российском регионе осквернили могилу участника СВО

    В России порассуждали о вине вологодской чиновницы за скандальное видео ее дочери об СВО

    В России допустили повышение стоимости обучения в вузах

    Депутат Рады перед разговором Путина и Трампа назвал условие мира на Украине

    Уволенный Сырским с покровского направления комбриг ВСУ назвал причины своей отставки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости