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13:43, 19 мая 2025Силовые структуры

Четырем фигурантам дела о теракте в «Крокусе» продлили меру пресечения

Мосгорсуд оставил в СИЗО четырех фигурантов дела о теракте в «Крокусе»
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Мосгорсуд оставил в СИЗО четырех предполагаемых исполнителей террористического акта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мухаммадсобир Файзов, Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализоде и Шамсидин Фаридуни (все четверо внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) пробудут под стражей еще 3 месяца и 28 суток. Об этом ходатайствовало следствие.

Ранее Мирзоев заявил, что намеренно сбил ребенка на пешеходном переходе, скрываясь после теракта. Уголовное дело по данному факту пока не возбуждено.

Ранее стало известно, что уголовное дело о теракте в «Крокусе» может поступить в суд в начале лета.

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