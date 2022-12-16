Верховный суд утвердил приговор по делу о теракте в метро Петербурга

Верховный суд утвердил приговор в отношении 11 лиц по делу о теракте в метро Петербурга

Верховный суд России признал законным приговор по делу в отношении 11 лиц, совершивших теракт в 2017 году в метро Санкт-Петербурга. Об этом в пятницу, 16 декабря, «Ленте.ру» сообщили в Генпрокуратуре РФ.

Защита осужденных просила отменить приговор и отправить дело на новое рассмотрение. Однако Верховный суд не удовлетворил доводы кассационных жалоб. Приговор 2-го Западного окружного военного суда и определение Апелляционного военного суда оставлены без изменений.

Теракт в метрополитене Санкт-Петербурга произошел 3 апреля 2017 года. Террорист-смертник Акбарджон Джалилов пронес в метро два самодельных взрывных устройства, одно из которых нашли и обезвредили. Второе Джалилов смог взорвать в вагоне поезда между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». В результате погибли 15 человек, 79 человек получили ранения различной степени тяжести.

Причастными к совершению преступления назвали 11 уроженцев Средней Азии, их приговорили к лишению свободы на срок от 19 лет до пожизненного заключения. Приговор вступил в силу 6 августа 2021 года.