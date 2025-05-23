Российский теннисист вышел в финал турнира в Германии

Российский теннисист Рублев вышел в финал турнира ATP-500 в Гамбурге

Российский теннисист Андрей Рублев вышел в финал турнира ATP-500 в Гамбурге. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В полуфинале россиянин победил канадца Феликса Оже-Альяссима 6:1 6:4. Встреча продолжалась 1 час 23 минуты.

В финале Рублев сыграет с представителем Италии Флавио Коболли. Рублев на данный момент занимает 17-ю строчку мирового рейтинга, Коболли — 35-я ракетка мира.

Ранее российская теннисистка Людмила Самсонова вышла в финал турнира во французском Страсбурге. В решающем матче Самонова сыграет с Еленой Рыбакиной из Казахстана.