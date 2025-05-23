Российский турист избил и пытался душить дочь во время отдыха в США и был арестован

The Independent: Россиянин арестован во Флориде за жестокое обращение с детьми

Российский турист душил полотенцем и избил малолетнюю дочь во время отдыха во Флориде, США, и был арестован. Об этом сообщает The Independent.

Уточняется, что 37-летний Андрей Севастьянов находился в жилом комплексе La Perla Condos в Санни-Айлс-Бич недалеко от Майами. 20 мая его запечатлели камеры видеонаблюдения у бассейна вместе с дочерью. Мужчина обернул полотенце вокруг ее шеи и стал сильно сдавливать, лишая ее кислорода. Ребенок размахивал руками, пока россиянин стягивал полотенце сильнее.

Затем Севастьянов стал бить девочку, поднял ее на руках до уровня своей груди и бросил на пол в вестибюле комплекса, ударил ее ногой по голове, а далее поднял за волосы. Сотрудники жилого комплекса вызвали полицию, однако турист сопротивлялся аресту. Ему предъявили обвинения в жестоком обращении с детьми.

Сам мужчина объяснил, что ребенок отказывался ему подчиняться. Он также рассказал, почему бросил девочку на пол: «Она хотела, чтобы я ее уложил. Я и уложил», — заключил он.

Не сообщается, с кем мужчина и девочка отдыхали во Флориде и давно ли там находились.

Ранее девятилетняя девочка пошла с матерью в ресторан отеля в Новой Зеландии и была избита в туалете. Мать девочки рассказала журналистам, что она отпустила ее в туалет одну, потому что семья уже несколько раз была в этом заведении и сочла обстановку безопасной.