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00:15, 23 мая 2025Наука и техника

«Русские Витязи» показали возможности Су-35С в Малайзии

«Русские Витязи» показали возможности сверхманевренных Су-35С на выставке LIMA
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Экипажи пилотажной группы «Русские Витязи» показали возможности сверхманевренных истребителей поколения 4++ Су-35С на выставке LIMA 2025 в Малайзии. Об этом сообщили в Минобороны России, передает РИА Новости.

«Экипажи авиационной группы высшего пилотажа "Русские Витязи" на многоцелевых истребителях с управляемым вектором тяги Су-35С продемонстрировали свою воздушную программу в небе на Международной выставке авиационно-космической и военно-морской техники LIMA-2025», — говорится в сообщении.

В рамках программы экипажи выполнили полеты в составе звена и показали групповые фигуры высшего пилотажа «петля Нестерова», «бочка», «вираж», а также парный, одиночный и встречный пилотаж. В ведомстве добавили, что экипажи группы также показали наиболее зрелищные элементы — фигуры «зеркало», «колокол» и проход на малой высоте и предельно малой скорости.

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В марте в «Рособоронэкспорте» сообщили, что российский истребитель Су-35 поколения 4++ превосходит самолеты четвертого поколения в ближнем воздушном бою за счет сверхманевренности. Самолет оснащен двигателями АЛ-41Ф-1С с управляемым вектором тяги.

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