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19:19, 23 мая 2025Спорт

Самолет с игроками «Ахмата» перенаправили из Санкт-Петербурга из-за проблем с посадкой

Самолет с игроками «Ахмата» перенаправили из Санкт-Петербурга в Москву
Илья Костин
Илья Костин (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Самолет с игроками грозненского «Ахмата» перенаправили из Санкт-Петербурга из-за проблем с посадкой. Об этом пишет «Чемпионат».

По данным источника, самолет с командой какое-то время кружил над «Пулково», но не получил добро на посадку и был перенаправлен в Москву.

На данный момент руководство клуба из Грозного решает, как добираться до Санкт-Петербурга. В субботу, 24 мая, «Ахмат» в рамках завершающего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) должен сыграть против «Зенита».

Ранее телекомментатор Дмитрий Губерниев оценил шансы «Зенита» и «Краснодара» на победу в РПЛ. «Шансов на титул больше у "Зенита" в пропорции 60 на 40. На "Краснодаре" может сказаться груз ответственности. Все же "Зенит" поопытнее в ответственных матчах», — заявил Губерниев.

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