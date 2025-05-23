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00:45, 23 мая 2025Россия

Собянин сообщил о шести сбитых беспилотниках в Подмосковье

Собянин сообщил о шести сбитых беспилотниках в Подмосковье
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Global Look Press

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил, что система противовоздушной обороны (ПВО) сбила еще шесть беспилотников в Подмосковье.

«ПВО Минобороны сбито шесть беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — заявил Собянин.

Ранее мэр Москвы сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаковать Москву, однако беспилотные летательные аппараты (БПЛА) противника были сбиты российскими системами противовоздушной обороны. О разрушениях и пострадавших не сообщается.

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