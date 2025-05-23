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09:23, 23 мая 2025Бывший СССР

Солдаты ВСУ сдались из-за закинутых в опорный пункт мин

Российские военные подбросили в опорный пункт ВСУ противотанковые мины
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В районе Новооленовки на красноармейском направлении девять солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдались в плен российским войскам после того, как к ним в опорный пункт были закинуты две противотанковые мины. Об этом рассказал участник операции, штурмовик 33-го мотострелкового полка группировки войск «Центр» Михаил Казанский, передает РИА Новости.

Он сообщил, что был в составе диверсионной группы, которая незаметно подобралась к опорному пункту ВСУ и закинула в него две мины. По его словам, после взрыва он вместе с сослуживцами взяли в плен восемь украинских военных и одного раненого. Казанский добавил, что военные ВСУ были сильно напуганы.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что командование ВСУ направило более 300 солдат в Харьковскую область. Также туда прибыли до 30 боевых машин, три батареи артиллерийский орудий и некоторое количество взводов БПЛА.

До этого Марочко сообщил, что в Харьковской области был замечен саботаж в рядах украинских войск. Эксперт объяснил такое поведение моральной усталостью ВСУ из-за отсутствия ротации в течение длительного времени.

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